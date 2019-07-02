أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدث معه فيه عن تجاوز إيران النسبة المسموح بها في تخصيب اليورانيوم، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكان ترامب، أكد أن إيران تلعب بالنار، بعد تجاوزها النسبة المسموح بها في تخصيب اليورانيوم.

ويأتي هذا التصريح في إطار تصعيد سياسي أمريكي ضد إيران، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، إيران بتلقي رد "كاسح"، في حال وجهت أي ضربة ضد "أي شيء أمريكي"، منتقدا تصريح طهران تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مؤخرا.

وكتب ترامب على صفحته في تويتر: "بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، والذي صدر اليوم، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع. أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو".

وقد قالت إيران في وقت سابق إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية، ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليا".