فخري الفقي: يجب إلغاء الدعم عن بنزين 95 و92 خلال العام المقبل

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن الدولة كانت تدعم المواد البترولية والمحروقات بـ 150 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة قبل بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنه بعد تطبيق الإجراءات الاقتصادية انخفضت نسبة الدعم لـ90 مليار خلال عامين.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه من الضروري أن بنزين 95 و92 يكونان صفر دعم خلال العام المقبل، من أجل توفير أموال لإنشاء مشروعات جديدة للنهوض بالاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل للشباب، من أجل خفض معدل البطالة.

من ناحية أخرى، أشاد مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، بفيلم الممر، والذي كان يتناول حرب الاستنزاف، واصفًا إياه بـ"الفيلم الرائع".

كما أعرب الفقي، عن فخره الشديد بالمبادرات الرئاسية التي يُطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل حملة "100 مليون صحة"، حيث يرى أنها تُعد استثمارا في رأس المال البشري.