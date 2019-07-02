انفجار بأكبر مصنع لتمييع الغاز في الجزائر

وقع انفجار بأكبر مصنع لتمييع الغاز في المنطقة الصناعية ببطيوة في وهران بالغرب الجزائري.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن حريقا مهولا شب مساء الإثنين بالمنطقة الصناعية التابعة لشركة سوناطراك بمنطقة بطيوة، حيث نشب الحريق بشركة إنتاج الغاز "GNL1" التابعة لسونطراك "عصب الاقتصاد الجزائري وعملاق النفط والغاز في البلاد".

وأضافت المصادر أن الحريق أعقبته عدة انفجارات، لكن لم ترد تقارير بعد عن خسائر بشرية أو مادية، بحسب موقع "الحدث".

وسمع سكان المنطقة الشرقية لولاية وهران انفجارا مهولا، في الوقت الذي كانوا يتابعون الشوط الثاني لمباراة المنتخب الجزائري المشاركة في بطولة أفريقيا في مصر، معتقدين أن الأمر يتعلق بزلزال، حيث خرج سكان مدينتي بطيوة وعين البية المجاورتين للمنطقة الصناعية إلى الشوارع، ليشاهدوا النيران تتعالى من مركب تمييع الغاز "ج. أن. أل 1".

وتأكد فيما بعد أن الأمر يتعلق بانفجار أحد الخزانات الضخمة للغاز، الذي التهب بعد الانفجار، وسارعت وحدات الإطفاء العاملة في المنطقة الصناعية إلى موقع الانفجار، واتخذت الإجراءات الأمنية المتمثلة في توقيف تفريغ الغاز في المركب المذكور.

ولم تتوفر معلومات عن وقوع ضحايا، ووصف عاملون في سونطراك أن هذا الانفجار يعتبر "أضخم كارثة" تحدث في المنطقة الصناعية لأرزيو، منذ تأسيسها بعد الاستقلال، وقد تجندت وحدات الحماية المدنية التي نقلت آلياتها وأعوانها للمساهمة في إخماد الحريق، الذي مازال متواصلا.