أصدر مجلس الوزراء قراراً للدكتور محمد معيط وزير المالية، بإصدار العملات التذكارية التالية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسين عامًا على إنشاء كلية الحقوق جامعة القاهرة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، اليوم الاثنين، وللاطلاع عليه اضغط هنا