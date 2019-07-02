سعر اليورو اليوم في مصر

استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يوليو على النحو التالي:

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 18.77 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي 18.77 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق 18.86 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.77 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.77 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.