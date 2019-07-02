أعلنت شركة فودافون مصر، عن سدادها 10 ملايين جنيه، قيمة الغرامة المالية التي فرضها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الشركة، جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق.

وقال أيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إنَّ الشركة دفعت الغرامة احترامًا للقوانين والتراخيص، واحترامات لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رغم أن لديها الشركة تحفظات قانونية على قمية المبلغ وآلية فرضه.

وأضاف رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، لـ"الوطن": "منذ وقوع الشبكة ولدينا فريق عمل كامل من الخبراء المتخصصين في الشبكات من كل الشركات التي تعمل معنا يقومون بعمل دراسة وتحليل دقيق للإسباب الحقيقية لسقوط الشبكة، حتى لا يتكرر هذا الامر مطلقا".

وتابع رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر: "كبرى شركات الاتصالات في العالم يحدث لديها أعطال فنية، لكننا دائما نعمل لنكون الأفضل حفاظا على عملائنا".

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق؛ وذلك تطبيقًا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.

وأكّد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلًا في حالة تكرار ذلك؛ وذلك للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها في مصر.

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أنَّه "من الآن فصاعدا لن يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بما في ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقًا للتعاقدات المبرمة".

يُذكر أنَّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حقق لمعرفة أسباب حدوث هذا الانقطاع؛ والذي يعد مخالفة لشروط جودة الخدمات المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة للشركة والاتفاقيات المبرمة بين الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.