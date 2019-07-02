التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم درويش زقزوق رئيس مجلس إدارة مجموعة "أندلسية للخدمات الطبية"، وعضو مجلس الأعمال المصري السعودي.

وخلال اللقاء عبر الدكتور حازم درويش زقزوق عن اعتزاز المجموعة باستثماراتها بمصر،فلديها عدد من المستشفيات منها مستشفى أندلسية الشلالات بالاسكندرية، والتي شيدت منذ عام 1989، ومستشفى أندلسية المعادي منذ عام 2009، ومستشفى أندلسية سموحة بالإسكندرية منذ عام 2012، ومجمع عيادات أندلسية أنتونياديس بالإسكندرية منذ عام 2018.

وقال "زقزوق"، إن المجموعة قررت توسيع استثماراتها بمصر من خلال عدة مشروعات، ويتم حاليا شراء قطعتي أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مستشفيتين، الأولى في مدينة 6 أكتوبر على 15 ألف م2، بطاقة 250 سرير، وتضم كل التخصصات، والثانية في مدينة القاهرة الجديدة على 20 ألف م2، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لبناء المستشفيتين نحو مليار جنيه، بالإضافة إلى التوسع في مستشفى المعادي.

وأوضح أن المجموعة تمتلك عددا من المؤسسات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مشيدا بمناخ الاستثمار في مصر وتيسير الإجراءات، وما تبذله الدولة من جهود لجذب المستثمرين.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة مستعدة لدعم الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتقديم التيسيرات المطلوبة للمستثمرين، سواء لتوسيع استثماراتهم القائمة، أو لضخ استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن الدولة بدأت في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، ويشارك في تقديم الخدمة مستشفيات حكومية وخاصة.

وتابع مدبولي أن وجود مؤسسة كبيرة تمتلك عدداً من المستشفيات باستثمارات جديدة في القطاع الصحي يُعد أمراً مهماً، قائلا: "نحن نحتاج إلى زيادة المستشفيات التي تقدم خدمات صحية متميزة للمواطنين".