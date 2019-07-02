وسط إصرار تركيا على دعم الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، حيث يقود الجيش الوطني الليبية عملية عسكرية منذ 4 أبريل المنصرم، بدأت حملة مقاطعة لتركيا واسعة النطاق في شرق ليبيا وصلت حتى كرة القدم.

وترصد "الوطن" بعض الإجراءات العقابية التي يتخذها الليبيون خاصة في مناطق الشرق، ضد الدولة التركية، إذ أقرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا بأنّه قدم دعما بالسلاح لقوات حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة.

ديوان المحاسبة يأمر بمقاطعة كل الشركات التركية

أوقف ديوان محاسبة البيضاء بشرق ليبيا الاعتماد المستندي الممنوح لشركة "تطوير تاجا" التركية للتنمية، والبالغ قيمته 78 مليون دولار.

وأوضح الديوان في بيان عنه أمس، أنّ الاعتماد المستندي الممنوح لشركة تطوير تاجا التركية يتعلق بتنفيذ مشروع ترفيهي والمراد تحويلها إلى البنك العربي التركي- إسطنبول.

وطالب الديوان، الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف العامة عدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية، وحظر الاستيراد منها بأشكاله وأنواعه، ووقف دخول وارداتها عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، ووقف أي أوامر صرف أو اعتمادات مستندية أو تحويلات بأشكالها قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل الدولة الليبية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسرى هذا القرار أيضا على الاعتمادات بجميع أنواعها.

كما دعا ديوان المصارف العامة التي تحتفظ بحسابات لهذه الشركات، لضرورة فرض رقابة حازمة عليها ووقفها كلما استدعى الأمر ذلك، مطالبا الجهات المسؤولة في الدولة بإلزام الشركات الخاصة والأفراد بعدم التعامل مع الشركات التركية.

وأشار البيان إلى أنّ الحكومة التركية تمادت في دعم قوات الوفاق والإرهاب بالسلاح والآليات والمعدات والخبراء، مضيفا: "وصل الأمر بها إلى وضع الخطط الحربية والعسكرية في دعم وحماية الإرهاب، ولم تذروا يوما الكف عن تدخلاتها في سيادة الدولة الليبية وعملت على حماية الجماعات الاخوانية فذهبت إلى ما ذهبت إليه في قتل الشعب الليبي وتدمير مقدراته لتنفيذ أحلامها لإعادة الدولة العثمانية الواهمة".

تغيير وجهة معسكر المنتخب الليبي من تركيا إلى المغرب

في السياق ذاته، قال عضو المكتب التنفيذي باتحاد كرة القدم الليبي يونس الكز، إنّهم اتفقوا مبدئيا على إلغاء معسكر المنتخب الوطني في تركيا، وتقرر رسميا تبديل المكان ببلد آخر ربما يكون المغرب.

وأضاف الكزة في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع "المتوسط" الليبي، أنّ معسكر المنتخب يبدأ 20 يوليو المقبل، بناء على مقترحات لجنة المنتخبات الوطنية التي تكشف خلال اليومين المقبلين رسميا هوية المدرب الجديد للفرسان.

استهداف السفن والطائرات التركية والقبض على المواطنين الأتراك

وأمر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة الماضي، بضرب السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، و"الأهداف الاستراتيجية التركية" على الأراضي الليبية من شركات ومقرات ومشروعات، ردّا على "غزو تركي غاشم" تتعرّض له ليبيا.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بيان، إنّ الأوامر صدرت "للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف الأهداف الاستراتيجية التركية، وتُعتبر الشركات والمقرّات التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافا مشروعة للقوات المسلّحة، ردا على هذا العدوان، ويتم إيقاف الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية.