أحمد المسماري: تركيا تستهدف تحويل طرابلس لقاعدة لـ"دولة الخلافة"

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن تركيا تشكل خطرًا على الأمن القومي الليبي والعربي، وصارت تقاتل بقوة للحفاظ على طرابلس كقاعدة لـ"دولة الخلافة".

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم تراع العلاقات الطيبة بين الليبيين والأتراك، مؤكدًا أن بلاده صارت ملاذًا آمنا للإرهابيين، وبالرغم من ذلك لم يعتقل الجيش الليبي لم يحتجز أي مواطن تركي.

وعرض "المسماري"، عددًا من الإرهابيين المطلوبيين في ليبيا، الذين يحتمون بتركيا ويتبعون تنظيم القاعدة وعددًا من التنظيمات الإرهابية، كان منهم الإرهابي علي بن طاهر الحرزي، وكان يقاتل في بنغازي ضد القوات المسلحة الليبية، وعبدالله محمد بوزقية من أعضاء تنظيم الجهاد الإرهابي وتنظيم أنصار الشريعة.