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عمال مصر يحصدون ثمار الإصلاح

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اعتماد نتيجة الثانوية الفنية للتمريض في مطروح بنسبة نجاح 93.2%

اعتماد نتيجة الثانوية الفنية للتمريض في مطروح بنسبة نجاح 93.2%

"ماعت" تشيد بالتسليم السلمي للسلطة في موريتانيا: شفافية وديمقراطية

"ماعت" تشيد بالتسليم السلمي للسلطة في موريتانيا: شفافية وديمقراطية

استئصال ورم 11 كيلو من سيدة بمركز "طنطا"

استئصال ورم 11 كيلو من سيدة بمركز "طنطا"

رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا يتفقد المخبز الآلي بعد إعادة تشغيله

رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا يتفقد المخبز الآلي بعد إعادة تشغيله

البرلمان يطالب بدعم "صنايعية مصر" لإحياء الحرف التراثية

البرلمان يطالب بدعم "صنايعية مصر" لإحياء الحرف التراثية

"ثروة سمكية دمياط" لـ"الوطن": زيادة نسبة الأمونيا سبب نفوق الأسماك

"ثروة سمكية دمياط" لـ"الوطن": زيادة نسبة الأمونيا سبب نفوق الأسماك

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

لص يسرق ماكينة صرّاف آلي أثناء شحنها بالأموال في الأقصر

لص يسرق ماكينة صرّاف آلي أثناء شحنها بالأموال في الأقصر

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"ناسا" تلتقط صورا مدهشة لغيوم المشترى

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«فاروق» سجين ورشة متر X متر: عمرى ضاع بين الجزم

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