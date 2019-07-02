واصلت الوحدات الصحية بالقليوبية، أمس، لليوم الثاني، فعاليات المبادرة القومية لدعم "صحة المرأة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالوحدات الصحية، وتستهدف الحملة مليون و600 ألف سيدة بالمحافظة، جرى الاستعداد لها من خلال تجهيز 161 وحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات أخرى.

وأكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أنه جرى الاستعانة بأطباء مدربين ومتخصصين في مجال الكشف عن سرطان الثدي، وأن المبادرة تقدم خدمات صحية جيدة للمرأة التي تشمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشكلات البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

وأضاف المحافظ، أن عمليات الفحص تجرى من خلال طبيبات وممرضات فقط وأن الحمله تستهدف الكشف عن الإناث فوق سن الـ18 عاما.

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة القومية تهدف إلى مسح شامل للسيدات من سن 18 عاما لما فوق ودعم صحة المرأة وأن الكشف والعلاج بالمجان، وجرى الدفع بـ175 فرقة بالوحدات الصحية وتدريب 190 طبيبة.

وأشار إلى أنه حال وجود مؤشرات لإصابة السيدة يجري تحويلها للفحص على "الماموجرام" ثم تسحب عينة للتاكيد النهائي بإيجابية أو سلبية الحالة، والمصابة تحول إلى المستشفى لتلقي العلاج والعلاجات الحديثة تطورت بشكل كبير وتقضي على المرض.