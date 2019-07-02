الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي

نعى الإعلامي عمرو أديب، الشيخ خالد نجل الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة الإماراتية.

وكتب أديب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتوجه بواجب العزاء وأعرب عن عميق حزنى في وفاة الشيخ خالد نجل الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة".

وأضاف أديب: "هذه العائلة تعشق مصر ولها الكثير من المواقف المحترمة معنا.. رحم الله الشاب الفقيد وألهم عائلته الصبر والسلوان".

وتوفي الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، أمس الإثنين، 1 يوليو 2019 في المملكة المتحدة، وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.