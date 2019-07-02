نفى الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، ما جرى تداوله الفترة الأخيرة عن وجود فيلم يجمع بين تامر حسني وأحمد حلمي باسم "يا نهار أبيض"، متمنيًا أن يحدث تعاون سينمائي بينهما الفترة المقبلة.

تامر حسني يقدم الأغنية الدعائية لـ"خيال مآتة"

أما عن الصور المنتشرة والتي جمعت الثنائي، أكد "قمر"، لـ"الوطن" أن تلك الصور ترجع إلى تعاون تامر حسني في أغنية جديدة لفيلم "خيال مآتة"، لافتا إلى أن الأغنية من كلماته وألحان تامر حسني.

"خيال ماَتة" من بطولة الفنان أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.