بالصور| رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقنا

أجرى الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، جولة تفقدية لامتحانات دبلوم الدراسات العليا بكليتي الحقوق والتربية بقنا، رافقه خلال الجولة الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، واطمأن على سير الامتحانات وتوفير وسائل الراحة للطلاب من مراوح ولجان طبية واستفسر من الطلاب على أسئلة الامتحانات وطالب بسرعة تصحيح الامتحانات.

وأشار الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن طلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق يؤدون الامتحانات في دبلوم القانون العام والقانون الخاص وحقوق الإنسان بإجمالي 1461 طالبا وطالبة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن طلاب الدراسات العليا بكلية التربية بقنا يؤدون الامتحانات في 3 دبلومات وهي الدبلوم العام في التربية والدبلومة المهنية في التربية والدبلوم الخاص في التربية وعددهم 2188 طالبا وطالبة.