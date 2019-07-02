العاصمة الإدارية تنفي سحب أراض من 17 شركة عقارية

أكدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنّه لا صحة لما نُشر بإحدى الصحف اليوم، بشأن استعداد أو سحب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أراض من 17 شركة عقارية.

وشددت شركة العاصمة الإدارية، في بيان أصدرته اليوم، أنه لم يصدر أي إخطار بسحب الأراضي لأي من المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة على اختلاف أنشطتهم.

وبينت أن الخبر المتداول عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سحب الأرض من أي من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على اختلاف انشطتهم دون الحصول على حكم قضائي نهائي وبات بفسخ التعاقد وبعد إجراءات مطولة، وهو ما لم يتم تجاه جميع المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية.