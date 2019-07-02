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عمال مصر يحصدون ثمار الإصلاح

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مدير "GIZ" بالقاهرة تشيد بتجربة كفر الشيخ في إدارة المخلفات الصلبة

مدير "GIZ" بالقاهرة تشيد بتجربة كفر الشيخ في إدارة المخلفات الصلبة

إصابة 8 بينهم 4 من أسرة واحدة بحادثي سير في بني سويف

إصابة 8 بينهم 4 من أسرة واحدة بحادثي سير في بني سويف

الفرامل الذكية.. نظام يمنع الحوادث بإيقاف السيارات تلقائيا

الفرامل الذكية.. نظام يمنع الحوادث بإيقاف السيارات تلقائيا

العاصمة الإدارية تنفي سحب أراض من 17 شركة عقارية

العاصمة الإدارية تنفي سحب أراض من 17 شركة عقارية

رفع 8 آلاف متر قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية في الشرقية

رفع 8 آلاف متر قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية في الشرقية

انقطاع المياه عن 9 مناطق بقصر الباسل في الفيوم

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

لص يسرق ماكينة صرّاف آلي أثناء شحنها بالأموال في الأقصر

لص يسرق ماكينة صرّاف آلي أثناء شحنها بالأموال في الأقصر

ناسا تلتقط صورا مدهشة لغيوم المشترى

ناسا تلتقط صورا مدهشة لغيوم المشترى

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