أعرب لياو ليتشيانغ، سفير الصين الجديد في مصر في أول تصريحات له، عن سعادته لإقامة منطقة التجارة الحرة بالقارية الأفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والتي ستمثل ضمانا قويا لتعزيز وحدة القارة، وتتيح فرصة سانحة لدعم التعاون الثلاثي بين الصين ومصر والدول الأفريقية الأخرى.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز المعلومات عن السفير الصيني الجديد، حسب الموقع الرسمي للسفارة الصينية في القاهرة.

1- ولد في يوليو 1964 بمدينة لي لينغ بمقاطعة هو نان، متزوج ولديه ابنة.

2- حاصل على ماجستير الإدارة العامة.

3- يتمتع بمسيرة عملية هائلة، فبدأ حياته العملية كموظف داخل مكتب الترجمة في وزارة الخارجية الصينية وذلك عام 1986.

4- في 1986-1991 عين موظف وملحق دبلوماسي في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية السنغال.

5- في 1991 عين ملحق دبلوماسي في إدارة الشؤون الأوروبية الغربية لوزارة الخارجية الصينية.

6- في 1991-1995 عين سكرتير ثالث، وسكرتير ثاني في المكتب العام لوزارة الخارجية الصينية.

7- في 1995- 1999 عين سكرتير ثاني، وسكرتير أول، ومستشار في مكتب الشؤون الخارجية لمجلس الدولة الصيني والمجموعة القيادية للشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

8- في 1999-2002 عين مستشار في الإدارة العامة للشؤون الإعلامية لوزارة الخارجية الصينية.

9- في 2002- 2003 عين مساعد عمدة مدينة ميان يانغ بمقاطعة سي تشوان.

10- في 2003- 2008 عين مستشار في المكتب العام لوزارة الخارجية الصينية.

11- في 2008-2010 عين مدير الإدارة العامة للمكتب العام لوزارة الخارجية الصينية.

12- في 2010-2014 سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة بلجيكا.

12- في 2014-2019 عين مدير الإدارة العامة لإدارة الشؤون الخارجية لوزارة الخارجية الصينية.

14- في 2019 عين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب جمهورية الصين الشعبية لدى جامعة الدول العربية.