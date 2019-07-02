عبرت روث إيرلبك، مدير وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ بالقاهرة، عن سعادتها بزيارة محافظة كفرالشيخ في اليوم الثاني لتوليها منصبها الجديد، مؤكدةً الدعم الفني والتقني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفرالشيخ وزيادة التعاون المشترك بين وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ وبين مصر.

وأشادت بتجربة محافظة كفر الشيخ للجمع المنزلي للقمامة والفصل من المنبع لحماية البيئة وتعظيم القيمة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مقدمةً الشكر لمحافظ كفر الشيخ، على إنجاح المنظومة بالمحافظة وتقديم الدعم اللازم لها.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "المردود البيئي والاقتصادي للجمع السكني للمخلفات والفصل من المنبع" بالرياض، وإنشاء شركات الشباب للجمع المنزلي التي يقوم بها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بمركز الرياض ومدينة برج البرلس، وذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي بالبرنامج ونائب رئيس فريق العمل البرنامج الوطني بمحافظة كفرالشيخ، وروث إيرلبك، مدير وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ بالقاهرة.