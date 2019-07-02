إصابة 8 بينهم 4 من أسرة واحدة بحادثي سير في بني سويف

أصيب 8 أشخاص، بينهم 4 من أسرة واحدة، اليوم، في حادثين سير بطرق بني سويف الصحراوية والزراعية، ونقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث الأول عن إصابة 4 أشخاص إثر تصادم توك توك مع سيارة نقل أمام مدخل قرية أبو صير الملق التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة.

وتبين أن المصابين وهم رمضان محمد بدوي 25 عاما، وفيق سيد علي، 40 عاما، فلاح، وصفاء سليمان كامل، 50 عاما، علي ربيع عبد الرحمن 40 عاما، عامل، وحميعهم مقيمون بقرية انفسط التابعة لمركز الواسطى، وجرى نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

كما أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بني سويف الزعفرانة بالقرب من الكيلو 60، ونقلوا للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابون إلى المستشفى الجامعي.

وتبين أن المصابين هم: "مصطفى م. س."، 40 عاما، رفض النقل بسيارة الإسعاف، وحالته جيدة، وزوجته "رانيا م. ب." 38 عاما، ومصابة كسر بالقدم اليمني وجروح وكدمات متفرقة، وأبنائهم: "آسيل" 7 أعوام، ومصابة جروح وكدمات متفرقة، ودينا، 5 سنوات، ومصابة اشتباه ما بعد الارتجاج.