بحث اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم، المخطط الاستراتيجي للمحافظة الذي يستهدف توفير 430 ألف فرصة عمل، والمساهمة في معدل التنافسية العالمية في مجال السياحة والحفاظ على البيئة، وأكبر مركز تكنولوجي للمثلث الذهبي، وموانئ المحافظة.

جاء ذلك مساء اليوم، بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر، بحضور المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الدكتورة مها محمد فهيم نائب رئيس هيئة البحوث والدراسات والتخطيط العمراني، الدكتور حسانين أبو زيد رئيس فريق عمل العمل استشاري الدراسات العمرانية والإقليمية.

وأشار المحافظ أن المحافظة تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لاستيعاب أطوار التنمية كافة، من إنشاء محطات كهرباء ومحطات تحلية وتجمع وادي حوضين وغيرها، مضيفا أن المحافظة بدأت بالفعل في تنفيذ عدد من المشروعات التي تخلق مجتمعات عمرانية جديدة، كإنشاء فرع الجامعة، ويجري دراسة إنشاء 3 جامعات خاصة، مشيرا إلى مشاركة المحافظة العالية بالدخل القومي مقارنة بمحافظات الصعيد، كما احتلت المحافظة في 2017 أكثر من 45% من الرحلات السياحية.