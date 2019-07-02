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عمال مصر يحصدون ثمار الإصلاح

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التعليم العالي تعلن قيمة مصروفات الجامعات للطلاب الوافدين للعام الجديد

التعليم العالي تعلن قيمة مصروفات الجامعات للطلاب الوافدين للعام الجديد

"زايد" تتوجه إلى بورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل

"زايد" تتوجه إلى بورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل

مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الأردني بمطار القاهرة

مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الأردني بمطار القاهرة

رئيس الوزراء الأردني يصل القاهرة

رئيس الوزراء الأردني يصل القاهرة

"الفقى" يستعرض نتائج ثورة يونيو أمام الجالية المصرية فى لندن

"الفقى" يستعرض نتائج ثورة يونيو أمام الجالية المصرية فى لندن

رحيل عزت أبو عوف أهم فقرات "القاهرة اليوم".. الليلة

رحيل عزت أبو عوف أهم فقرات "القاهرة اليوم".. الليلة

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بروفايل| عزت أبو عوف.. النبيل

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

لص يسرق ماكينة صرّاف آلي أثناء شحنها بالأموال في الأقصر

لص يسرق ماكينة صرّاف آلي أثناء شحنها بالأموال في الأقصر

ناسا تلتقط صورا مدهشة لغيوم المشترى

ناسا تلتقط صورا مدهشة لغيوم المشترى

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