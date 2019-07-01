قال اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة تخوض الحرب على الإرهاب من أجل مستقبل الليبيين، وحرية وكرامة وسلامة الأراضي الليبية، لافتًا إلى أنه جرى تدمير 30 هدفًا للجماعات الإرهابية، أمس، بطريقة مباشرة.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي، أن القوات المسلحة لقنت العدو دروسا في فنون القتال وإدارة المعركة في كل المحاور، خاصة محور جنوب شرق طرابلس، مشيرًا إلى أن القوات الجوية دمرت طائرة تركية مسيرة في قاعدة معيتيقة الجوية.

واستطرد: "بعد ذلك توالت الضربات الجوية الكثيفة، نحو أهدافها على الأرض، حيث جرى استهداف تجمعات وآليات في منطقة العزيزية ومناطق أخرى، ومراكز اتصالات وغرفة عمليات في منطقة صلاح الدين".