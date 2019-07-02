وافق محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، على مقترح خطة شبكة "صوت العرب" للاحتفال بعيدها الـ66 لانطلاق بثها الرسمي عام 1953.

وقالت لمياء محمود، رئيس الشبكة، إن الاحتفال بالعيد الـ66 سيتم من خلال محورين أساسين، الأول هو إقامة حفل وندوة موسعة بهذه المناسبة سيتم فيها دعوة كبار الإذاعيين والإعلاميين والسياسيين ممن عملوا أو كانوا شهودًا على مسيرة ورسالة صوت العرب بين الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج.

أما المحور الثاني فهو الاحتفال مع مستمعي "صوت العرب" بالمناسبة من خلال احتفالية برامجية على مدار اليوم تشمل العديد من البرامج والفترات المفتوحة منها احتفال برؤية برؤية شبابية مع أمنية فكيه وأحمد الحسيني، احتفال بطعم الزمن الجميل مع الإذاعي محمد مرعي وهاني فؤاد، وصوت العرب صوت المستقبل مع محمد عبدالعزيز، وملتقى صوت العرب الثقافي الأول مع يحيي حسن ومنال العاربف وبصوت العرب فكروني وعرض لتسجيلات نادرة ومسامع لبرامج قدمها صوت العرب عبر تاريخه.