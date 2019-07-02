قالت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موازنة الدعم النقدي ازدادت عن العام الماضي بقيمة مليار ونصف، لتصبح 18.5 مليار جنيه بدلا من 17 مليار، لافتة إلى أنه جرى الأخذ في الاعتبار ضم الضمان الاجتماعى إلى تكافل وكرامة.

وأكدت أنه جرى الانتهاء من مراجعة المستفيدين في الضمان الاجتماعي بنسبة 80%، على أن يعاد تسجيلهم من جديد، أو من تم استبعاده، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 20% من الضمان يجري مراجعتها، وسيتم الأخذ في الاعتبار باستهلاك الكهرباء، الذي يعد أحد عناصر تحديد نسبة الفقر، لافتة إلى أن التعريفة الأدنى في استهلاك الكهرباء المحددة بـ100 وات.

وأشارت القباج، في تصريحات صحفية، إلى أنه سيتم ضم ما يقرب من مليون و200 ألف مستحق من الضمان الاجتماعى إلى تكافل وكرامة، لافتة إلى أن هناك أشخاص جرى نقلهم فرادى من الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة، على أن يتم النقل الرسمي لهم سيكون بعد إصدار قانون الضمان الاجتماعي، وإغلاق قانون 137 لسنة 2010، وإدخاله في القانون الجديد، مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من مسودة قانون الضمان الاجتماعي "الدعم النقدي".

وأكدت نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم ضم 100 ألف أسرة وأكثر خلال عام 2019 /2020، بخلاف الـ3 ملايين و200 أسرة الموجودين بتكافل وكرامة حاليا، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من مليون و980 شخص مستفيد من تكافل وكرامة، بخلاف مليون و200 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن هناك 20 ألف أسرة من الذين خرجوا أثناء التنقية، سيتم ضمهم تدريجيا، قائلة: "المرأة التي بلغت 50 عاما وليس لها عائل لابد من الانتظار حتى صدور القانون وضمها لتكافل وكرامة"، مؤكدة أنه على مدار الفترة التي لم يتم ادخال أسر جديدة تم تسجيل 100 ألف أسرة، لافتة إلى أن العدد المسجل كان 5.8 أسرة على قاعدة البيانات، وأعطينا 2 مليون أسرة دعم، ووصل العدد المسجل الآن إلى 7 ملايين أسرة، مؤكدة أن الأسر تسجل دون احتساب فقرها، وبمجرد احتساب الفقر يتم إدخالها، قائلة: "في القانون الجديد مفيش حاجة اسمها بنت يتيمة عندها 34 سنة تاخد دعم" .

ولفتت إلى أن قانون الدعم النقدي سيتم تقديمه لمجلس النواب خلال 10 أيام، مشيرة إلى أن الدعم بعد الزيادة أصبح 750 جنيه بعد زيادة المعاشات، وموضحة أن قانون الدعم النقدي سيتم الانتهاء منه قبل منتصف شهر يوليو، ليتم ضم المستحقين تدريجيا.