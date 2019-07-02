حرصت الفنانة أروى جودة، والمخرج ساندرا نشأت، على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان عزت ابو عوف، منذ قليل، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

واستقبلت شقيقات الفنان الراحل الأربعة العزاء في المسجد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح أمس عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.