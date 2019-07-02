الرئاسة الجزائرية: "بن صالح" يعلن عن مقاربة سياسية جديدة خلال ساعات

بحث الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزرائه نور الدين بدوي مجمل التدابير لإطلاق الحوار الشامل حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضمن مقاربة سياسية جديدة سيعلن عنها بن صالح في الساعات القليلة القادمة.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء: "رئيس الدولة استقبل الوزير الأول بمقر رئاسة الجمهورية حيث استعرض معه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد حيث تم على وجه الخصوص إجراء تقييم شامل للأوضاع السياسية تحسبا لإعادة إطلاق المسار الانتخابي".

وأضاف البيان: "تم استعراض مجمل التدابير التي ستوضع قريبا لأجل إطلاق الحوار الشامل الذي سيتناول كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في إطار مقاربة سياسية جديدة سيعلن عنها الرئيس بن صالح في الساعات القليلة القادمة والتي من شأنها أن تمكن من تنظيم الاقتراع الرئاسي القادم في جو من التوافق والسكينة.

وأصدر الرئيس بن صالح تعليماته لرئيس الوزراء بدوي بحشد كل أعضاء الحكومة لاستجماع الشروط الكفيلة بنجاح هذا المسار ذو الأبعاد الاستراتيجية للجزائر.