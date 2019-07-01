س وج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الصحي الشامل

انطلقت اليوم ضربة البداية لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، الذى بدأ فى محطته الأولى فى محافظة بورسعيد، ليتحول الحلم المؤجل منذ سنوات إلى واقع حقيقى يلمسه المواطن المصرى، المنظومة تتكلف ملياراً ونصف المليار جنيه لميكنة ٤ محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر.

كيف يطبق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد؟

يطبق القانون على 6 مراحل، على مدار 15 عاماً بداية من 2018 حتى 2032، المرحلة الأولى من 2018 حتى 2020 فى محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء»، والمرحلة الثانية من 2021 إلى 2023 فى محافظات: الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، قنا، وأسوان، والثالثة من 2024 إلى 2026 فى محافظات: الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ. المرحلة الرابعة تأتى فى الفترة ما بين 2027 إلى 2028 فى محافظات: بنى سويف، أسيوط، المنيا، الوادى الجديد، والفيوم، والخامسة من عام 2029 إلى 2030 فى محافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية، والمرحلة السادسة والأخيرة تطبق عامى 2031 و2032 فى محافظات: القاهرة، الجيزة، والقليوبية. ويغطى قانون التأمين الصحى الجديد جميع أفراد الأسرة وليس الفرد المؤمّن عليه فقط، ويعالج جميع الأمراض.

ما الخدمات التى يشملها القانون؟

يطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجاناً.

ما نسبة اشتراك الفرد فى قانون التأمين الحالى؟

نسبة اشتراك المواطنين فى القانون الحالى تتراوح بين 1% للموظف من الأجر التأمينى، و3% من صاحب العمل شهرياً، وفى القانون الجديد ستكون بنفس تلك النسبة، لكن على إجمالى الدخل، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسئول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة بنسبة 2.5%، وباقى أفراد العائلة بنسبة 0.75% عن كل شخص، وتدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين. - يدفع المشترك فى التأمين الصحى الجديد نسبة «مساهمات» رمزية، وقت إجراء الأشعة تصل لـ10% و20% للتحاليل، لعمل «كنترول» فى تقديم الخدمة، بينما العمليات الجراحية تجرى بدون أى مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسى.

هل سيتم إلغاء برامج العلاج على نفقة الدولة مع تعميم التجربة؟

يتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.

ما شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل الجديد؟

أن يكون المنتفع مشتركاً فى النظام ومسدداً للاشتراكات، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.

ما مصير غير القادرين فى هذا القانون؟

الدولة تتحمل جميع النفقات عن غير القادرين، ومصادر تمويلها مساهمات الدولة لغير القادرين، والاشتراكات والرسوم التى تفرض لصالح الصحة على السجائر والتبغ وغيرها، وستشارك المستشفيات الخاصة فى تقديم الخدمة الطبية بـ«شروط» من خلال التعاقد معها.

هل أموال الهيئة واستثماراتها معفاة من الضرائب؟

تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة والصندوق التابع لها وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أياً كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم، بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة. كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.

ما الفرق بين التأمين الصحى الحالى والتأمين الصحى الشامل الجديد؟

قانون التأمين الصحى الحالى يستوعب الأطفال دون السن المدرسية والأطفال فى المدارس والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بينما التأمين الاجتماعى الشامل المقرر تطبيقه يستوعب جميع فئات المجتمع ككل، أى إن المجتمع كله سيخضع لمظلته التأمينية مقابل تسديد اشتراكات.