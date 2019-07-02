قدم الإعلامي عمرو عبدالحميد، واجب العزاء لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى أهالي إمارة الشارقة على وجه التحديد، وإلى حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، في وفاة ابنه خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، الذي وافته المنية أمس في المملكة المتحدة.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، أن حاكم الشارقة أحد قادة الإمارات الذين يعشقون مصر فعلًا لا قولًا، حيث إن القاسمي دائم الزيارة لمصر، كونه خريج جامعة القاهرة، وله أصدقاء في الوسط الثقافي وزملاء في الجامعة.

وتابع: "القاسمي يزور مصر ليس كضيف، ولكنه أحد أبنائها العاشقين لها بالفعل".