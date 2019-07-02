حدد خبراء في علم النفس مجموعة من القواعد التي يجب أن يتبعها طلاب الثانوية العامة فور التحاقهم بالحياة الجامعية، مؤكدين أن مرحلة الحياة الجامعية مرحلة فارقة في حياة كل طالب.

وقال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم النفس والاجتماع بجامعة القاهرة، إن الطالب يجب عليه أن يدرك مدى الاختلاف بين الحياة الجامعية والحياة قبل الجامعية، لافتاً إلى أن مرحلة الجامعة تعتمد أكثر على التفكير والإبداع.

وأكد زايد لـ"الوطن"، أنه على الطلاب ضرورة مراعاة قواعد التعامل مع أساتذة الجامعة، مشيرًا إلى أهمية القراءة والتثقيف لتوسيع مدارك الطالب وتنمية ثقافته في كافة المجالات، وليس فقط فى مجال تخصصه، وأن يقيم علاقات صداقة تعتمد في الأساس على الاحترام المتبادل مع أصدقائه بالكلية.

من جهته، أشار الدكتور علي جبلي، رئيس لجنة ترقيات علم الاجتماع بالجامعات، إلى ضرورة الالتزام بحضور محاضرات الكلية، وتكليفات أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح جبلي أن الحفاظ على القيمة العلمية للمكان وتقديرها هي أسمى قواعد التعليم الجيد التي يجب أن يتبعها اي طالب جامعي، متابعًا أن العلم مهم وشأنه عظيم علينا أن نقدر العلم والعلماء.