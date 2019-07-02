شيع، مساء اليوم، أهالي قرية شبرا ملس، بمركز زفتى، جثمان الرائد عبدالوهاب الخولي، ابن القرية، ورئيس مباحث مركز بسيون الحالي، اليوم، بعدما وافته المنية، إثر أزمة قلبية، بعد 3 أيام من زفافه.

وشارك في الجنازة اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، واللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، وعدد من قيادات ورجال الشرطة مديرية أمن الغربية، والمئات من أهالي القرية.

وكان "الخولي" يعمل ضابطا بمديرية أمن الغربية، ويتولى رئاسة مباحث مركز بسيون، واحتفل بحفل زفافه، يوم السبت الماضي، وتوفي، اليوم، إثر أزمة قلبية، وهو ما مثل خبرا صادما للعديد من زملائه الضباط الذين قدموا واجب العزاء لأسرته وأيضا عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معبرين عن حزنهم وصدمتهم من خبر الوفاة.