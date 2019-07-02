كرم عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، لبلوغه السن القانوني للمعاش، بحضور كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة والساده نواب رئيس الجامعة.

وأعرب الهجان عن تقديره للجهود، التي بذلها الدكتور عباس منصور، خلال فترة توليه رئاسة الجامعة، والتي امتدت لـ 13 عاما، حيث نجحت الجامعة بفضل قيادته الحكيمة في الارتقاء بمستوى كلياتها وإضافة كليات جديده وكذا إدخال الأساليب التكنولوجية في التعليم ورفع مستوى خدمات الطلاب، ما ساهم في تقدمها في مراكز التصنيف المحلية والعالمية واحتلالها مكانة متميزة بين الجامعات العربية.

وأضاف محافظ قنا أن الدكتور عباس منصور لم يدخر جهدا في دعم الجامعة سواء بالأفكار أو المساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة، كما أنه لم يتوان في خدمة المجتمع القنائي حيث كان دائم التعاون مع المحافظة ومؤسساتها التنفيذية في إنجاز العديد من المشروعات والخدمات الملموسة في شتى المجالات الصحية والعلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

من جانبه أعرب الدكتور عباس منصور عن شكره وامتنانه لمحافظ قنا لحرصه على تكريمه، موضحا أن ما تم إنجازه خلال فترة رئاسته ما كان ليتحقق لولا دعم الدولة وجهود الجهاز الإداري للجامعة مبديا استعداده التام، لتقديم أي مساعدات من شأنها المساهمة في تطوير الجامعة أو تحسين مستوى الخدمات داخل المجتمع القنائي بشكل عام.