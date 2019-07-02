قال محمد نبوي، المتحدث باسم حملة تمرد، إن جماعة الإخوان لم تتوقع ما فعله المصريين في 30 يونيو، مؤكدًا أن أعداد المصريين الذين نزلوا إلى الشارع فاق توقعات مؤسسي الحملة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الحملة جمعت 22.1 مليون توقيع للمطالبة برحيل محمد مرسي العياط وإسقاط الجماعة الإرهابية بحسب ما أعلنت الحركة يوم 29 يونيو، وبعدها بيوم تجاوز عدد التوقيعات 33 مليون توقيع.

وتابع نبوي أن ردود أفعال قيادات الجماعة الإرهابية كانت مضحكة ومبكية في آن واحد، بسبب قلة إدراكهم لخطورة الوضع الراهن وعدم تقديرهم لإرادة الشعب المصري.

وواصل: "كنا سنحاصر كل قصور الرئاسة، لأننا لم نكن نعترف بمحمد مرسي، والشارع لم يكن يعترف به، والناس سبقتنا في النزول إلى الشارع".