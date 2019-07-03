قررت نيابة مركز كوم حمادة بالبحيرة، برئاسة المستشار رشيد حتحوت، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باحتجاز شقيقه الأصغر وتعذيبه لعدة سنوات.

كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، بقيام "ال.ع.س"، عامل مقيم بمركز بدر، بتعذيب "أ.ع.س" شقيقه الأصغر لعدة سنوات وتعذيبه داخل منزله تحت زعم تأديبه لإثارته المشاكل مع أهالي قريته.

ُحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.