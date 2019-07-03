وصل اللاعب سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني، مساء أمس الأحد، إلى مطار الغردقة الدولي الأحمر، على متن طائرة خاصة بصحبة أسرته لأول مرة يزور فيها مصر.

جاءت زيارة اللاعب الدولي الإسباني بناء على دعوة خاصة من رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، للقيام بجولة سياحية في مدينة الغردقة.

تشمل زيارة اللاعب رحلة بحرية إلى جزيرة الجفتون على متن أحد اللنشات المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحى في البحر الأحمر، والذى يستضيف راموس في إحدى القرى السياحية الشهيرة المملوكة له، والتى تزين مدخلها بـ"بوستر" ضخم للاعب.

كان "أبوعلي" استضاف من قبل أسرة لاعب ريال مدريد السابق، رونالدو، ثم كريم بنزيما، ثم نافاس حارس مرمى ريال مدريد، وتم تنظيم رحلات بحرية وجولات سياحية لهم بهدف الترويج السياحي ودعم تنشيط السياحة بمدينة الغردقة.

يذكر أن هذه الزيارة لم يتم الإعلان عنها بسبب حالة الهجوم التي تعرض لها راموس لتسببه في إصابة محمد صلاح، نجم المنتخب، وابتعاده عن الملاعب عدة أشهر وحرمانه من المشاركة في المباراة الأولى لمصر ببطولة كأس العالم في روسيا العام الماضي.