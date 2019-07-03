استقبلت إحدى الباخرات النيلية بالقاهرة، مساء الثلاثاء، وفدًا من دولة أوغندا المتواجد في القاهرة على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية، بهدف تشجيع لاعبي منتخب بلادهم، وتعزيز العلاقات بين مصر وأوغندا في الفترة المقبلة، حيث ضم الوفد الأوغندي مسؤولين من وزارة السياحة الأوغندية بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وأعضاء البرلمان الأوغندي، فضلًا عن مشاركة سفير بلادهم في القاهرة سام سيبوليبا مالي، بحسب بيان لوزارة السياحة الأوغندية بشأن زيارة وفد منها مصر.

على الباخرة في وسط النيل الذي يربط بين البلدين وفي حضور عدد من نجوم المجتمع المصري، قدم مجموعة من شباب المبدعين المصريين حفلًا للتعبير عن مدى ترحيب مصر بتجديد العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى الترويج للطبيعة الخلابة التي تعد رمزًا للقارة السوداء وبالأخص دولة أوغندا منبع نهر النيل.

ضم الحفل مجموعة من شركات السياحة الأوغندية والمصرية أكدت استعدادها لتسهيل السبل كافة لمضاعفة الإقبال على أوغندا وجذب المستثمرين لاكتشاف الكنوز الموجودة فيها، بالإضافة إلى تحفيز الشباب لزيارة معالمها وأبرزها وجود "الغوريلا" و"منبع النيل".

وأشاد عضو لجنة السياحة بالبرلمان الأوغندي "أودونجا" بنجاح العلاقات بين مصر وبلاده في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى وجود مؤسسات مصرية بارزة في أوغندا مثل بنك القاهرة الدولي، وجمعية التجارة الأوغندية المصرية المعنية التي تدعم تجارة اللحوم بين البلدين.

وعبر عن حبه للشعب المصري الكريم، مستشهدا بأحد المواقف التي تعرض لها أثناء تجوله في الشوارع المصرية، حاملا علم بلاده حين رفض أحد البائعين أخد ثمن العصير منه قائلا "كنت أتمنى أن أكون مصريا".

وأشاد النائب بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المساهمة بالخدمات العلاجية من خلال شركة "فاركو" للأدوية، لحل أزمة ڤيروس سي في أوغندا، مؤكداً أن بلاده تحتاح إلى تدخل أكبر لإنقاذ السيدات الحوامل اللاتي يحملن المرض.

وأشار النائب إلى هناك فرصة سانحة للمستثمرين المصريين لاستخراج الغاز من أوغندا بدلا من حرق الفحم، بالإضافة إلى حاجتهم لهيئات ومؤسسات تزرع أكبر عدد من المساحات الخضراء على ضفاف النيل للحد من تلوث المياه.

وفي السياق ذاته أعرب سفير أوغندا لدى مصر سام سيبوليبا ،عن شكره للرئيس السيسي، على حسن استقبال الحالية الأوغندية في مصر، لافتا إلى ضرورة العمل على تعزيز العلاقات بشكل أكبر في مختلف المجالات.

وصرحت مرفت السنباطي مدير عام الاتصال بالمصريين في الخارج بالهيئة العامة للاستعلامات، بأن مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تنظمها وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بصفة دورية سنويا، بدأت تؤتي ثمارها من حيث جذب المصريين المغتربين لوطنهم الأم خاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث.

من جانبها، قالت الدكتورة نانسي عبد الهادي، والتي تابعت تنظيم برنامج زيارة الوفد الأوغندي في مصر، إنها تحرص بشكل دائم على تصدير صورة مصر الحاضر والمستقبل لأصدقائها في الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونوهت إلى أنه سبق لها التعاون مع دولة جنوب السودان وتبني مبادرات إنسانية لدعمها، ومع أوغندا أيضًا.

وكان الوفد الأوغندي عقد في محافظة الأسكندرية اجتماعًا مع الجانب المصري أثناء تواجده في القاهرة، حيث حضر الجانب الأوغندي وزير السياحة وبعض أعضاء البرلمان الأوغندي، ومن الجانب المصري تواجد محافظ الإسكندرية السابق الدكتور محمد سلطان، والذي يتولى رئاسة اللجنة الطبية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وبعض أعضاء البرلمان وعدد من أصحاب شركات السياحة، وجاء الاجتماع بهدف تنشيط السياحة في أوغندا، حيث أطلق الجانب الأوغندي حملة تحت اسم "Visit Uganda" والتي حملت هاشتاج بنفس الاسم VisitUganda# وخصوصًا في ظل تواجد الجمهور الأوغندي الذي جاء لتشجيع منتخبه لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.