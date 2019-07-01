أديب عن فوز مصر على أوغندا: "ربنا عاوز الشعب يفرح.. بس الأداء وحش"

هنأ الإعلامي عمرو أديب، منتخب مصر بالفوز على منتخب أوغندا بهدفين مقابل لا شيء، موضحًا أن مصر تشهد ظاهرة جديدة في كرة القدم، حيث إن مصر تفوقت على أوغندا بهدفين رغم أن الجميع وخاصة الجمهور المصري، يرى أن أداء المنتخب غير جيد على الإطلاق.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "تغييرات غلط موجودة في منتخب مصر، الناس كمان في المنتخب مش بتنقل كورة كويس، عندنا مشكلة في خط النص، عندنا مروان محسن والنني ورغم كده بنكسب، كأن ربنا عاوز يخلي الشعب المصري فرحان وخلاص".

ووصف الإعلامي، محمد صلاح بـ"الفرعون"، كما أشاد في الوقت ذاته بالجماهير المصرية التي أصرت على حضور المباريات في الاستاد رغم أن مباراة مصر أمام أوغندا كانت تحصيل حاصل بعد أن ضمن منتخب مصر التأهل في بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على الكونغو.