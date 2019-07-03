استقبل أحد منتجعات الغردقة السياحية اللاعب الدولي "راموس"، نجم فريق ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب إسبانيا، بوضع "بوسترات" دعائية ضخمة تحمل صور اللاعب وأسرته، محاطة بالبالونات على حوائط المنتجع من الخارج، للترحيب باللاعب الذي وصل مساء أمس الثلاثاء، إلى مدينة الغردقة لقضاء إجازة بصحبة أسرته، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بمحافظة البحر الأحمر.

ووصل سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، إلى مدينة الغردقة، في جولة سياحية برفقة زوجته تستمر لمدة 5 أيام، بهدف تنشيط السياحة تشمل رحلات سياحية وزيارة إلى جزيرة الجفتون.

وفي تصريحات صحفية، قال كامل أبوعلي: "عارف إن المصريين زعلانين من راموس بعد واقعة التدخل العنيف مع النجم محمد صلاح خلال نهائي دوري الأبطال بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني العام الماضي، ولكن جولته في الغردقة تؤكد حبه لمصر، وجاي يصالح المصريين، وهذه في النهاية كرة القدم، خاصة أنه اعتذر لصلاح في وقت سابق على تدخله العنيف".