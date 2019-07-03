قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتمنى فشل مصر في بطولة أفريقيا، لأن نجاح البطولة وظهورها بالوجه الحسن يصب في صالح مصر.

وأضاف ربيع خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن عقيدة جماعة الإخوان الإرهابية هي الاستحواذ والتوغل والاستيلاء وليست الإدارة والإنجاز، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية لم تحتوي على فكر أو معنى الدولة وكيانها بالرغم من أن عمرها 90 عاما.

وأوضح ربيع أنه بعد احتشاد الآلاف حول قصر الاتحادية مرددين "يسقط يسقط حكم المرشد"، أشعل الإخوان المعارك وحرقوا خيم المعتصمين وقتلوا العشرات وجرحوا المئات، قائلا إن هذا هو السلوك الطبيعي للجماعات الإرهابية.

وأشار ربيع إلى أن الجماعة كانوا يرون أن رئيس الجمهورية غير مسؤول قضائيًا وأنه محصن ضد القضاء، حيث إنه منع إبداء رأي القضاة حول بعض المسائل المهمة.

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال عبارة لها دلالة قوية في حفل الجلاء، أن الجيش المصري قوي وشريف وقوته من شرفه، وكان في وقتها القائد العام للجيش ولم يقل ذلك إلا لأنه يرجح تقديم مصلحة مصر ومعرفة أسباب قيام الثورات ومحاولة ردعها، وجاء ذلك الإعلان متزامنًا مع إحساس المصريين بأن بلادهم خطفت منهم غصب عنهم زي واحدة ابنها انخطف منها".

وقال ربيع إن محمد مرسي العياط، حكم مصر 386 يومًا صرف خلالها على أمن الرئيس وتحركاته وأمن مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة 35 مليار جنيه، وهذه ليست مصاريف لشؤون الدولة وخدمتها، لافتًا إلى أن معدل استهلاكهم في مشاريعهم الوهمية مليار جنيه يوميا.

وطالب بملاحقة قيادات الإخوان ومحاكمتهم لأنهم أجرموا في حق الشعب ومن أجرم في حق الشعب لابد من محاسبته وقتيًا وتأجيل محاكمتهم يعتبر ترحيلا للمشاكل في المستقبل.