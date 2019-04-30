قال إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق، إن المعزول محمد مرسي يحصل على راتب شهري من دولة قطر ما يعادل 100 ألف جنيه شهريًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عاوزين يأكلوه ويصرفوا عليه ويعيش عيشة أهله، وخيرت الشاطر بيجيله 250 ألف جنيه شهريًا، وفاضل بيومي 100 ألف جنيه شهريًا، والمبالغ دي بتيجي كل 6 أشهر".

وناشد مجلس النواب بإصدار تشريع يجرم الانتماء والتعاطف مع الجماعة الإخوان الإرهابية، واصفًا إياها بالوباء الذي تفوق خطورته خطورة البرص والجُزام.