التطبيق على 6 مراحل.. التفاصيل الكاملة لقانون التأمين الصحي الشامل

الحلم المؤجل منذ سنوات تحول إلى واقع حقيقي يلمسه المواطن المصري، حيث انطلقت أول أمس ضربة البداية لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي بدأ في محطته الأولى في محافظة بورسعيد، وتتكلف المنظومة مليارًا ونصف المليار جنيه لميكنة أربع محافظات "بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر".

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، التفاصيل الكاملة لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد:

مراحل تطبيق القانون

يطبق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد على 6 مراحل، على مدار 15 عامًا بداية من 2018 حتى 2032، والمرحلة الأولى من 2018 حتى 2020، كما يوضحها الإنفوجراف التالي:

الخدمات التي يوفرها القانون

يطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجاناً.

نسبة اشتراك الفرد في القانون

يوضح الإنفوجراف التالي نسبة اشتراك الفرد في قانون التأمين الصحي الشامل الجديد:

ويتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كليًا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.

فوائد نظام التأمين الصحي

وهناك فوائد عديدة لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وهو ما يوضحه الجراف التالي:

تحمل الدولة لنفقات غير القادرين

الدولة تتحمل جميع النفقات عن غير القادرين، ومصادر تمويلها مساهمات الدولة لغير القادرين، والاشتراكات والرسوم التي تفرض لصالح الصحة على السجائر والتبغ وغيرها، وستشارك المستشفيات الخاصة فى تقديم الخدمة الطبية بـ"شروط" من خلال التعاقد معها.

إعفاء أموال واستثمارات الهيئة من الضرائب

تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة والصندوق التابع لها وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيًا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.

الفئات التي يستوعبها قانون التأمين الصحي

قانون التأمين الصحي الحالي يستوعب الأطفال دون السن المدرسية والأطفال في المدارس والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بينما التأمين الاجتماعي الشامل المقرر تطبيقه يستوعب جميع فئات المجتمع ككل، أي أن المجتمع كله سيخضع لمظلته التأمينية مقابل تسديد اشتراكات.

شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي

يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.