دور 16 كأس أمم أفريقيا 2019 وجنوب أفريقيا.. أبرز "تريندات" جوجل

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دور الـ 16 كأس أمم أفريقيا 2019

أُسدل الستارعلى منافسات الدور الأول من النسخة 32 فى كأس أمم أفريقيا، التى تنظمها مصر فى الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.

تحددت كل مواجهات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا، ويعرضها "الوطن سبورت" في هذا التقرير :

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ضرب المنتخب الوطني موعدًا مع جنوب أفريقيا بدور الـ16 من النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا على الملاعب المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الجاري.

ووفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي الخاصة بالبطولة، فإن متصدر المجموعة الأولى أي المنتخب الوطني سيواجه أحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث من المجموعات الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة.

ويعتبر طريق الفراعنة حتى قبل النهائي ناري، حيث سيصطدم المنتخب المصري بمنتخبات نجحت في نيل لقب أمم أفريقيا من قبل، وقدمت بطولة رائعة خلال مواجهات الدور الأول.

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يواصل المنتخب الوطنى تدريباته اليوم الأربعاء، استعداداً لمباراة السبت المقبل بدور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل، ويركز الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على التدريبات البدنية بزيادة الوحدات التدريبية الشاقة لرفع المعدل البدنى بشكل يتناسب مع قوة مباريات دور الستة عشر التى قد يتم حسمها بعد لعب وقت إضافى، وقد تصل المباريات لمرحلة لعب ركلات الترجيح.

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أُسدل الستار على منافسات الدور الأول من النسخة 32 فى كأس أمم أفريقيا، التى تنظمها مصر فى الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو، وأقيمت فى هذا الدور 36 مباراة وشهدت كواليس البطولة العديد من الظواهر والأحداث التى تبرزها «الوطن» بعد متابعة كواليس معسكرات المنتخبات المشاركة، وتنوعت الظواهر ما بين أزمات ضربت معسكرات المنتخبات لأسباب مختلفة، واستبعاد لاعبين من المعسكرات، وتحقيق أرقام تاريخية لبعض الفرق المشاركة فى البطولة.

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جنوب أفريقيا

ضرب المنتخب الوطني موعدًا مع جنوب أفريقيا بدور الـ16 من النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا على الملاعب المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الجاري.

ووفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي الخاصة بالبطولة، فإن متصدر المجموعة الأولى أي المنتخب الوطني سيواجه أحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث من المجموعات الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة.

عاجل مصر تضرب موعدًا مع جنوب أفريقيا في دور الـ16

ضرب منتخب مصر، موعدًا مع جنوب أفريقيا بدور الـ16 من منافسات أمم أفريقيا 2019، مساء السبت المقبل، بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى، فيما حل منتخب الأولاد ثالثا في المجموعة الرابعة.

التقى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في 9 مباريات سابقة، بين مواجهات كأس الأمم الأفريقية أو تصفياتهم وبين مقابلات ودية بين الفريقين، رسميا فاز منتخب مصر في مواجهتين وخسر واحدة وانتهت واحدة بالتعادل، بينما وديا لعب الفريقان، 5 مباريات، فازت مصر في 2 وخسرت في 3.

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