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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019، برقم الجلوس.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إنّ 600 ألف طالب يدرسون في الصف الأول الثانوي، و700 ألف يدرسون في الدبلومات الفنية، و700 ألف طالب في الثانوية العامة.

وأضاف شوقي خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، أنّ عدد أوائل الدبلومات الفنية 31 طالبا، بينهم 24 طالبة و7 طالب فقط، وتابع: "هذه الظاهرة متكررة بسبب التزام الفتيات وخوضهن تخصصات جديدة".

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عاجل نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019 برقم الجلوس

عبرت الطالبة مروة حمدي أحمد شحاتة، ابنة سكة زفتى في المحلة الكبرى، عن سعادتها، لحصولها على المركز الأول بشعبة الدبلومات للشؤون الفندقية لسنة 2019، بنسبه نجاح تصل إلى 94%، وهو ما رسم الفرحة على وجوه والديها وشقيقها وجيرانها.

وقالت مروة لـ"الوطن": "الحمد لله ربنا كرمني بأني أكون من أوائل الجمهورية للطالبات الدبلومات الفنية والفضل يرجع كله لدعاء والدي والمحبين لي داخل عائلتي من جيراني وأقاربي".

"مروة" الأولى على "الدبلومات الفندقية": كنت أذاكر 8 ساعات يوميا

شهدت منطقة محيي سعد "الوزارية" بمدينة المحلة الكبرى في الغربية، اليوم، حالة من السعادة الغامرة، لحصول الطالبة ندى محمد أبوالمجد على المركز الأول مكرر في دبلوم المدارس الثانوية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام 3 سنوات بمجموع 94.6%.

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استقبلت أسرة الطالب محمد فؤاد عبده، خبر حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية النوعية، بالزغاريد، إذ حصل الطالب على مجموع 694 درجة من 700.

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عزت أبو عوف

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة المنتج والكاتب محمد حفظي، بكل الحزن رئيسه السابق الفنان القدير عزت أبو عوف القامة الفنية الكبرى الذي قاد دفة المهرجان بين عامي 2006 و2012، ليساهم بكل جهده دفع المهرجان للأمام، رحمه الله وتغمد أهله وجمهوره بالصبر والسلوان.

مهرجان القاهرة السينمائي ينعى عزت أبو عوف: أثرى الحياة الفنية

نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان الراحل عزت أبو عوف، بكلمات مؤثرة، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر".

وقال "أديب": "مبيروحش منا بسرعة غير الناس الكويسة، هم اللي بيختفوا، والناس الوحشة بيقعدوا معانا كتير، وعزت أبو عوف صديقي وأخويا وحبيبي، هو عشرة 13 سنة، بنقابل بعض كل يوم وبنشتغل مع بعض".

عمرو أديب ناعيا عزت أبو عوف: "كان ابن ناس وباشا.. عشرة 13 سنة"

لم يكتف بأن يكون فنانا شاملا فحسب، بل أضاف بصمة إلى مسيرته، من خلال تقديم البرامج، حيث قدم الفنان الراحل عزت أبو عوف، 3 برامج تليفزيونية، وهي "هرم الأحلام" و"أنتيم" و"القاهرة اليوم" على شاشات مختلفة.

"كان أهدى شخص".. معد برنامج عزت أبو عوف يروي ذكرياته مع الراحل

نعى الإعلامي عمرو عبد الحميد، الفنان القدير الراحل عزت أبو عوف، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 70 عامًا بعد صراع مع المرض، موضحًا أن الفنان عزت أبو عوف، غني عن التعريف، وغني عن أي كلمة تُقال في حقه، حيث كان يُلقب بـ "جنتل مان السينما" أو "جنتل مان الشاشة"، وأيضًا لقبه "الرجل الأنيق".

عمرو عبدالحميد ينعى عزت أبو عوف.. ومحمد فؤاد يبكي على الهواء

غيّب الموت الفنان عزت أبو عوف في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.

تفاصيل الحوار الأخير لـ عزت أبو عوف: حلم الـ"فور إم" الذي لم يكتمل

تنزانيا ضد الجزائر

اكتسح منتخب الجزائر نظيره تنزانيا بثلاثية نظيفة في اللقاء، الذي جمع الفريقين بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بأمم أفريقيا.

وتقدم منتخب الجزائر بثلاثية في مرمى منتخب تنزانيا في الشوط الأول، عن طريق إسلام سليماني، بالدقيقة 35، وآدم وناس بالدقيقة 40، و46 من اللقاء.

بالفيديو الجزائر تكتسح تنزانيا بثلاثية.. وتتصدر مجموعتها بأمم أفريقيا

احتفل جمهور الجزائري مع نظيره المغربي في مدرجات ملعب السلام، خلال التواجد في الملعب، الواقع شرق القاهرة، خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وتواجد جمهور الجزائر أثناء مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، من أجل مؤزارة بلاده أمام تنزانيا في اللقاء، الذي أقيم بعد أسود الأطلس، وهو ما أدى إلى تجمع الجمهورين معًا.

وعقب فوز المغرب على جنوب أفريقيا بهدف مبارك بوصوفة، احتفل الجمهور الجزائري رفقة الجمهور المغربي في المدرجات، بفوز وتأهل أسود الأطلس لدور الـ16.

خاص بالفيديو جمهور الجزائر يحتفل مع نظيره المغربي بالتأهل لدور الـ16 بأمم إفريقيا