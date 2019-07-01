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هدف محمد صلاح اليوم

فاز المنتخب الوطني على نظيره الأوغندي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبل.

أحرز ثنائية المنتخب الوطني كل من: محمد صلاح في الدقيقة 36، وأحمد المحمدي في الدقيقة 46، ولكن بأداء باهت للمنتخب.

بالفيديو مصر في دور الـ 16 من أمم أفريقيا بانتصار باهت على أوغندا

استطاع محمد الشناوي حارس المنتخب المصري، والنادي الأهلي، من الحفاظ على شباك الفراعنة نظيفة خلال لقائه مع نظيره الأوغندي، التي انتهت بفوز مصر بهدفين دون رد، على ستاد القاهرة الدولي، وخلال الدور الأول بالكامل.

بالفيديو ملخص تصديات محمد الشناوي في لقاء مصر وأوغندا

قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، إنه يتمنى الشفاء العاجل لمحمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، مؤكدًا على رجولته الكبير وشهامته.

حيث قال أحمد ناجي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أتمنى إن يعود جنش في أسرع وقت، وأتمنى له الشفاء، لا أستطيع أن أصف جنش إلا بالشهامة والرجولة الذي يظهر عليها دائمًا، بالإضافة لمستواه الرائع الذي يظهر عليه مع نادي الزمالك".

ناجي: جنش "شهم" وحزين لإصابته.. والشناوي جاهز للمباريات المقبلة

مدغشقر ضد نيجيريا

حرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على التوجه إلى حجرة خلع ملابس فريق مدغشقر عقب نهاية مباراتهم أمام نيحيريا وهنأهم بالفوز التاريخي واستقبله اللاعبون بالهتافات الحماسية والغناء ابتهاجا بالفوز الكبير الذي أهداهم صدارة المجموعة الثانية.

رئيس الاتحاد الأفريقي يهنىء منتخب مدغشقر في غرف خلع الملابس

حقق منتخب مدغشقر مفأجاة كبيرة، بعد الفوز على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل لا شيء، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب "الإسكندرية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية، بكأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

بالفيديو مدغشقر "الحصان الأسود" تتأهل لدور الـ16 بالفوز على نيجيريا