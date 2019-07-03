ابتكر شيف طريقة للتعبير عن ترحابه الشديد بوصول اللاعب الدولي سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، وقائد المنتخب الإسباني، لدى وصوله مباشرةً أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، بتصميم بيتزا تحمل صورة اللاعب الدولي.

وقال الشيف خالد عبدالفتاح، صاحب ومنفذ الفكرة، إنه رأى الترحاب بزيارة اللاعب الدولي على طريقته الخاصة وخاصة أنها المرة الأولى التي يزور فيها مصر، معربًا عن سعادته حينما عرف أن زيارة اللاعب هدفها تنشيط السياحة وترويج للمقاصد السياحية في مصر، خاصة أن اللاعب أبدى أمنيته بفوز المنتخب المصري ببطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وجهز الشيف صورة راموس بعجينة البيتزا مضافًا َإليها الموزيرلا، وصورة اللاعب بالسلامي، وصبق له صنع بيتزا بوجه صلاح ليضعها على البوفيه في مطعم النزلاء الذين انبهروا وعبروا عن سعادتهم والتقطوا الصور التذكارية معها.

وقال أسامة منير، عضو غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر ورئيس لجنة النقل السياحي، إن "راموس من أهم اللاعبين في العالم، ومجرد التقاط صور ونشرها عبر حساباته على مواقع التواصل تعتبر أكبر دعاية لمصر"، داعيًا إلى استثمار تلك الزيارة في صالح مصر بشكل عام، خاصة أن قائد ريال مدريد يتابعه على وسائل التواصل الاجتماعي نحو 66 مليون متابع.