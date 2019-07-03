قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ طريق الهضبة غرب أسيوط، لافتا إلى أنه وصلت نسبة التنفيذ إلى 96%.

وأشار "الجزار"، في بيان أصدرته وزارة الإسكان صباح اليوم، إلى أن الطريق مزدوج ويربط مدينة أسيوط بطريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوي الغربي، عبر هضبة أسيوط ليخدم التجمع الجديد غرب مدينة أسيوط، بطول 22.6 كم بعرض إجمالي 22 - 33 متراً، مؤكداً أن هذا الطريق له أهمية كبيرة في تنمية المنطقة المحيطة به.

وأضاف وزير الإسكان، أن الطريق يتكون من مرحلتين، الأولى بطول 12 كم، والثانية بطول 10.6 كم (أعلى الهضبة) في اتجاه دائري أسيوط، شاملة إنشاء كوبري علوي بطول 1.8 كم أعلى تقاطع طريق "أسيوط - الغنايم والسكة الحديد"، بالإضافة إلى كوبري "مصرف الزنار".​