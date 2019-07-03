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3 يوليو.. ليلة إسقاط «مرسى وإخوانه»

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القوات البحرية المصرية والهندية تنفذان تدريبا عابرا في البحر المتوسط

القوات البحرية المصرية والهندية تنفذان تدريبا عابرا في البحر المتوسط

وزير الري يترأس اجتماع "اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر"

وزير الري يترأس اجتماع "اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر"

المفتي يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله

المفتي يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله

البنتاجون: إطلاق الصين صواريخ في بحر الصين الجنوبي أمر مقلق

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