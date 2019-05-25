أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية، حتى يوم 24 رمضان، على أن تبدأ جميع العروض الساعة 9:30 مساءً.
وتنوعت أجندة فعاليات الصندوق بين ثقافية وفنية وموسيقية ودرامية ومسرحية، وتستعرضها "الوطن" بالمواعيد على النحو التالي:
الجمعة 19 رمضان
قبة الغوري: حفل البيت الفني للفنون الشعبية (الفرقة القومية للموسيقي الشعبية).
بيت السحيمي: عرض الأراجوز وخيال الظل "جحا ملك الحواديت".
السبت 20 رمضان
قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية.
قصر الأمير طاز: حفل فرقة الروضة.
قصر الأمير بشتاك: حفل شباب الغناء العربي لمجموعة من الأصوات الذهبية.
مركز الهناجر للفنون: ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما ويستمر حتى 23 رمضان.
قصر المانسترلي: حفل فرقة حلقة ذكر – البردة – الهادي المديح.
مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية: عرض المنشد إيهاب يونس.
الأحد 21 رمضان
قبة الغوري: حفل الفنانة منال محي الدين.
بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية، شعبة "الإنشاد الديني".
بيت الشعر العربي: صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.
مركز طلعت حرب الثقافي: حفل الأراجوز والتنورة، ومعرض رمضانيات بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاركاتير.
مركز الهناجر للفنون: ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما ويستمر حتى 23 رمضان.
قصر المانسترلي: حفل فرقة نور الحبيب.
الاثنين 22 رمضان
قبة الغوري: حفل فرقة التنورة التراثية.
بيت السحيمي: حفل أسرار الجمال وفرقتها الموسيقية.
مركز الإبداع الفني بالقاهرة: صالون مركز الهناجر للفنون: ملتقي رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما ويستمر حتي 23 رمضان.
الثلاثاء 23 رمضان
بيت السحيمي: حفل فرقة المركز القومي للموسيقى والمسرح.
بيت المعمار المصري "منزل علي لبيب": أمسية الثقافة المصرية المسموعة والمرئية في رمضان.
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: حفل التذوق الموسيقي العربية.
الأربعاء 24 رمضان
قبة الغوري: حفل فرقة التنورة التراثية.