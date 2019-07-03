أستنكر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الخطة الاقتصادية الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية، والتي ترتكز على إبقاء اللاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم، بالدول الأخرى للأبد، ومقابل ذلك ستحصل هذه الدول على استثمارات ملموسة.

وأكد "لافروف" أن هذه الخطة تتناقض تماما مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تقضي بإنشاء دولة فلسطينية قادرة على استقبال اللاجئين الفلسطينيين من الدول التي يعيشون فيها حاليا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده منذ قليل مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، ونقلته "إكسترا نيوز".