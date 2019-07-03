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3 يوليو.. ليلة إسقاط «مرسى وإخوانه»

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بدء تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في 4 محافظات

بدء تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في 4 محافظات

"عملوا من الشمس تلج".. طلاب هندسة أزهر يبتكرون جهاز تبريد صديق للبيئة

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