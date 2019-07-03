بدأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في مؤتمر المدن الخضراء الذي ينظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومن المقرر أن يشارك الوزير أيضاً خلال الزيارة في فعاليات أسبوع لندن للتحديات المناخية والذي دعا إليه عمدة لندن بالتعاون مع وزارة التعاون الإنمائي البريطانية.

كما سيعقد اللواء شعراوي، خلال الزيارة مجموعة من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي بنك الإعمار الأوروبي، وعدد من المسؤولين عن مؤتمر المناخ لبحث تبادل الخبرات وتأهيل وتدريب الكوادر خاصة في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى بناء قدرات كوادر الوزارة والمحافظات خاصة في مجال التخطيط العمراني والتخطيط المحلي.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، أن المشاركة المصرية في المؤتمر تهدف إلى عرض رؤية مصر وتجربتها فيما يخص تعزيز التوجه نحو إقامة مدن وحلول عمرانية قادرة على التخفيف من أثر التغيرات المناخية.

وأضاف أنه سيقوم بإلقاء كلمة مصر أمام الاجتماعات لعرض ما حققته الدولة على صعيد التطوير الحضاري للمدن والبنية التحتية وجهود الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والبيئة وبعض الوزارات الأخرى فيما يخص مشكلة المخلفات الصلبة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مصر تهتم في إطار استراتيجيتها التنموية الشاملة التي انطلقت منذ 5 سنوات بالأبعاد البيئية في عملية التخطيط وتنفيذ كافة المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض مصر.

وأشار اللواء شعراوي، إلى أنه سيبحث مع مسؤولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروع مصرف كيتشنر خاصة وإجراءات تنفيذ الاتفاقية التى تم توقيعها مع البنك فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه المصرف و ذلك بقيمة 79 مليون يورو.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن هذا المشروع سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية فى المحافظات الثلاثة التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.

وأضاف الوزير، أن وفداً من خبراء الوزارة سيقوم بزيارة إلى اسكتلندا نهاية يوليو الجاري للإطلاع على تجربتها في مجال المخلفات الصلبة.