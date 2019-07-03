قال المستشار نبيل صادق النائب العام، إنّ ظاهرة الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب التي يعاني منها العديد من البلدان الآن، كونها تؤثر في استقلال وسلامة الشعوب، فإنها تقف عائقا في سبيل التقدم والازدهار، ولا سبيل لمواجهتها بفعالية إلا بتبني الآليات المستحدثة القائمة على احترام سيادة دولنا، والتي تهدف لتعزيز الحوار والتلاقي وتقريب وجهات النظر القانونية، واضعين في الاعتبار ما قد يوجد من اختلاف بين النظم القانونية.

وأضاف صادق خلال كلمته في فعاليات الاجتماع الأول لنواب العموم العرب، أنّ الوتيرة المتسارعة لتطور أساليب تنفيذ الجماعات الإجرامية لأنشتطها، وامتداد تلك الأنشطة عبر الحدود، يستلزم ويحتم العمل وتضافر الجهود والتعاون لتحقيق مواجهة فاعلة لهذه الأنشطة الإجرامية، والتي من أبرزها جرائم الإرهاب، التي عانت منها بلداننا جميعا، فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر وغسل الأموال والفساد وغيرها، ومن أهم سبل مواجهة الجرائم هو تجفيف منابع الدعم اللوجيستي والمالي للإرهابيين والكيانات الإرهابية، باعتبار أنّ تلك الأموال لا تستخدم فقط لشراء الأسلحة والمواد المتفجرة وغيرها، لكن تستخدم في تطوير وسائل اتصالهم تكنولوجيا، ليكونوا بعيدين عن التتبع والضبط.

وتابع النائب العام أنّه لا شك أنّ تلك الأنشطة تشكل عائقا في سبيل التنمية المستدامة لبلادنا وخطرا على أمن وسلامة مواطنينا، إذا كانت متعدية للحدود، ومدعومة بوسائل تكنولوجية متقدمة، يصبح من غير اليسير على دولة بمفردها مواجهتها وضحدها، ما يحتم التعاون بين أجهزتنا لتيسير تبادل الخبرات والمعلومات.

ودعا صادق، نواب العموم العرب لعرض ومناقشة الخطة المستقبلية للجمعية، لرفع كفاءة أعضاء النيابة العامة للدول، وزاد: "أتمنى لكم إقامة سعيدة في مصر وعودا حميدا لبلدانكم".