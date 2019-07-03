أدانت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، استهداف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء بالعاصمة طرابلس، واصفة الحادث بـ"العمل الإجرامي الشنيع" الذي يندي له جبين الإنسانية ولتشويه صورة الجيش.

وأوضح المكتب الإعلامي لخارجية المؤقتة، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي، أنه عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان قامت "الميليشيات الإرهابية" بقصف مقر الهجرة غير الشرعية، مضيفة أن استهداف مقر المهاجرين يأتي للبحث عن ذريعة لصنع رأي عام.

وقتل نحو 40 واصيب العشرات بقصف على مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين وسط اتهامات متبادلة، بحسب الأمم المتحدة.