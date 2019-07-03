أكد السيد عطا المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالي، أنه جرى فتح التسجيل تجريبيًا للتسجيل لاختبارات القدرات قبل تشغيل بوابة التنسيق لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين في اختبارات القدرات فعليا يوم السبت المقبل.

وأضاف "عطا"، لـ"الوطن"، أن الموعد الرسمي لتسجيل لاختبارات القدرات على البوابة الإلكترونية يوم 6 يوليو، مبينا أنه سيجرى تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.